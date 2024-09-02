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07:30, 2 сентября 2024Мир

Депутат допустил возможность признания Украины страной-террористом в ООН

В Госдуме заявили, что СБ ООН может признать Украину государством-террористом

Фото: Eskinder Debebe / XinHua / Global Look Press

Совет Безопасности (СБ) ООН может рассмотреть вопрос признания Украины страной-террористом на фоне запросов африканских стран. Об этом агентству РИА Новости заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

Он допустил, что обращение Мали, Нигера и Буркина-Фасо может быть рассмотрено в СБ ООН на предмет признания Украины террористическим государством. Депутат подчеркнул, что для этого имеются все основания, так как Киев открыто вмешивается в дела других стран, нарушая принципы суверенитета народов и их самоопределения.

«Сегодня украинская внешняя политика в Африке подрывает международную безопасность. Она создает цепочку конфликтов, которые не ограничиваются национальными границами и затрагивают интересы множества государств на африканском континенте», — сказал Бабаков. Он также отметил, что из-за этого страны Африки отстранились от Украины и больше не воспринимают это «псевдогосударство» в качестве легитимного партнера.

Ранее активисты в столице Буркина-Фасо Уагадугу провели акцию против поддержки Украиной террористов в Африке. Они осудили «махинации Украины» на фоне террористических атак в Сахеле и держали в руках плакаты, на которых было написано: «Украина — государство-террорист».

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      Артём Верейкин
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