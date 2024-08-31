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23:49, 31 августа 2024Мир

В столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

Burkina24: на акции в столице Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Активисты в столице Буркина-Фасо Уагадугу провели акцию против поддержки Украиной террористов в Африке, сообщает Burkina24.

По словам журналистов, они осудили «махинации Украины» на фоне террористических атак в Сахеле. Демонстранты держали в руках плакаты, на которых было написано: «Украина — государство-террорист». Они сожгли украинский флаг в знак разрыва отношений государств Альянса стран Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) с Киевом.

Ранее власти Буркина-Фасо раскритиковали позицию Украины по борьбе с терроризмом, попросив власти страны «взять себя в руки». Руководство страны возмутила трансляция посольством Украины в Сенегале видеоролика о нападении туарегов на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали.

Также Буркина-Фасо осудила поддержку Украиной террористов в Мали и призвала мировое сообщество дать оценку подобным действиям.

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      Марина Совина
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