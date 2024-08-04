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03:57, 4 августа 2024Мир

Буркина-Фасо осудила поддержку Украиной террористов в Мали

МИД Буркина-Фасо осудило поддержку Украиной террористов в Мали

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Буркина-Фасо осуждает поддержку Украиной террористов в Мали и призывает мировое сообщество дать оценку подобным действиям. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны, его заявление приводит ТАСС.

«Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что он был совершен украинским посольством в Дакаре», — заявили в МИД.

Буркина-Фасо призвала мировое сообщество, в первую очередь «миролюбивые страны Африки», осудить подобные заявления.

В ночь на 28 июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Им устроили засаду боевики арабского движения. По данным Telegram-канала Baza, потери ЧВК составили от 20 до 50 человек.

Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили информацию, необходимую для атаки на бойцов «Вагнера», от Киева. Причастность Главного управления разведки Минобороны Украины к нападению на ЧВК подтвердил официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

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      Евгений Силаев
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