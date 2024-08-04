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10:10, 4 августа 2024Мир

Власти Буркина-Фасо попросили Украину взять себя в руки

Власти Буркина-Фасо заявили о вмешательстве Украины во внутренние дела страны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Буркина-Фасо раскритиковала позицию Украины по борьбе с терроризмом, попросив власти страны «взять себя в руки». Об этом сообщает портал Burkina24.

В частности, власти страны возмутила трансляция посольством Украины в Сенегале видеоролика о нападении туарегов на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали.

«Напоминая о священном принципе невмешательства во внутренние дела суверенного государства, Министерство иностранных дел, регионального сотрудничества и Буркина-Фасо за рубежом ставит перед правительством Украины его обязанности и прежде всего призывает его взять себя в руки», — приводит портал реакцию МИД страны.

Ранее Буркина-Фасо осудила поддержку Украиной террористов в Мали и призвала мировое сообщество дать оценку подобным действиям. Власти страны также подчеркнули, что удивлены подобными заявлениями со стороны Киева.

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      Максим Габриелян
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