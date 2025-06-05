Военный эксперт Кнутов допустил признание Украины государством-террористом

Признание Украины террористическим государством станет правильным шагом, который позволит адекватно отвечать на теракты киевского режима, считает российский военный эксперт Юрий Кнутов. Его слова приводит издание «Абзац».

По словам военного аналитика, такое решение даст свободу действий российскому военно-политическому руководству. Инициативу о признании Украины государством-террористом необходимо активно продвигать в странах Глобального Юга для того, чтобы заручиться поддержкой союзников, считает Кнутов.

С точки зрения законодательства у нас появятся серьезные основания действовать более справедливо по отношению к нелюдям, засевшим в Киеве. Будем рассматривать их не как нелегитимных руководителей, узурпировавших власть, а как лидеров террористической организации Юрий Кнутов военный эксперт

Как подчеркнул эксперт, после факта признания Украины страной-террористом российское законодательство окажется приоритетным, что в свою очередь позволит принимать соответствующие решения и адекватно отвечать на теракты, организованные киевским режимом на территории России.

Ранее в Госдуме допустили, что Совет Безопасности ООН может признать Украину государством-террористом.