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15:04, 8 июня 2025Бывший СССР

ВСУ оказались деморализованы быстрым продвижением ВС РФ в ДНР

Украинских военных деморализовало быстрое продвижение российских войск в ДНР
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Украинские военные оказались деморализованы стремительным наступлением российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отряда с позывным Искандер.

По словам военного, принимавшего участие в освобождении населенного пункта Заря, быстрый прорыв российских сил серьезно подорвал боевой дух ВСУ. «Они деморализованы нашим стремительным продвижением», — заявил Искандер.

Наступление российских войск продолжается на нескольких участках фронта в ДНР.

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Ранее российские военные водрузили флаг в освобожденном селе Заря в ДНР. «Бойцы 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.

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