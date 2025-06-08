Украинских военных деморализовало быстрое продвижение российских войск в ДНР

Украинские военные оказались деморализованы стремительным наступлением российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отряда с позывным Искандер.

По словам военного, принимавшего участие в освобождении населенного пункта Заря, быстрый прорыв российских сил серьезно подорвал боевой дух ВСУ. «Они деморализованы нашим стремительным продвижением», — заявил Искандер.

Наступление российских войск продолжается на нескольких участках фронта в ДНР.

Ранее российские военные водрузили флаг в освобожденном селе Заря в ДНР. «Бойцы 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой народной республики», — говорится в заявлении.