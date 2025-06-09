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10:05, 9 июня 2025Ценности

Анна Семенович показала фигуру в купальнике после похудения

Певица Анна Семенович показала фигуру в черном бикини после похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка Анна Семенович показала фигуру в купальнике после похудения. Сторис появилась ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,1 миллиона пользователей сети.

45-летняя бывшая солистка поп-группы «Блестящие» запечатлела себя в зеркало в бикини черного цвета и клетчатой розовой накидке. «Ну что за стройняшка? Я очень довольна своим похудением. Фигура огонь», — подписала видео знаменитость.

Известно, что певица отдыхает в Турции в компании жениха.

Ранее Семенович также опубликовала видео в купальнике на отдыхе. Знаменитость разместила кадры, на которых позировала в цветном изделии.

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