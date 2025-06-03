Анна Семенович опубликовала видео в купальнике на отдыхе

Певица Анна Семенович опубликовала видео в цветном купальнике на отдыхе

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович опубликовала видео в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая сторис появилась ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,1 миллиона пользователей сети.

45-летняя знаменитость разместила кадры, на которых позировала в цветном раздельном купальнике, включающем в себя бюстгальтер с глубоким декольте, с чашкой в руке.

Помимо этого, звезда распустила светлые волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июне Анна Семенович похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость предстала в опубликованном видео в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с глубоким декольте и плавок.