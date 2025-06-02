Анна Семенович похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте

Певица Анна Семенович похвасталась фигурой в черном купальнике

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая сторис появилась ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,1 миллиона подписчиков.

Знаменитость предстала в опубликованном видео в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с глубоким декольте и плавок.

При этом певица продемонстрировала грудь крупным планом. В то же время исполнительница распустила завитые в локоны светлые волосы и надела солнцезащитные очки.

В мае Анна Семенович ответила подписчице с большой грудью на слова о конкуренции. Певица продемонстрировала видео, где позирует в розовом плаще с глубоким декольте и синем кружевном бюстгальтере.