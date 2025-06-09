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15:49, 9 июня 2025Культура

Билан вспомнил о заставивших его переживать словах Жириновского

Билан: Жириновский запретил возвращаться в Россию без победы на «Евровидении»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан вспомнил об указании сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского. Слова исполнителя прозвучали в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец.

По словам артиста, который в 2008 году представлял Россию на «Евровидении», политик сказал ему не возвращаться с международного вокального конкурса без победы.

«А я молодой человек. Мне казалось, это так серьезно, что не пустят обратно в страну. Я при всем своем романтичном настроении глубоко переживал», — поделился певец.

Ранее Билан прокомментировал слухи о своем здоровье. Артист подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние.

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