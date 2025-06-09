Билан вспомнил о заставивших его переживать словах Жириновского

Билан: Жириновский запретил возвращаться в Россию без победы на «Евровидении»

Российский певец Дима Билан вспомнил об указании сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского. Слова исполнителя прозвучали в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец.

По словам артиста, который в 2008 году представлял Россию на «Евровидении», политик сказал ему не возвращаться с международного вокального конкурса без победы.

«А я молодой человек. Мне казалось, это так серьезно, что не пустят обратно в страну. Я при всем своем романтичном настроении глубоко переживал», — поделился певец.

Ранее Билан прокомментировал слухи о своем здоровье. Артист подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние.