Билан рассказал о предонкологии

Певец Дима Билан рассказал о предонкологическом состоянии

Российский певец Дима Билан прокомментировал слухи о своем здоровье. Его слова прозвучали в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец.

Артист подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние, но не стал раскрывать детали. «Никаких у меня ВИЧ, извините, об этом много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прям все, слава Богу, хорошо», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дима Билан заработает более 50 миллионов рублей за один концерт в Москве. 21 июня Билан выступит на столичном стадионе «Динамо».

