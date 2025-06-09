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15:14, 9 июня 2025Культура

Билан рассказал о предонкологии

Певец Дима Билан рассказал о предонкологическом состоянии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Российский певец Дима Билан прокомментировал слухи о своем здоровье. Его слова прозвучали в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец.

Артист подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние, но не стал раскрывать детали. «Никаких у меня ВИЧ, извините, об этом много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прям все, слава Богу, хорошо», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дима Билан заработает более 50 миллионов рублей за один концерт в Москве. 21 июня Билан выступит на столичном стадионе «Динамо».

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