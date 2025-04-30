Билан заработает на сольном концерте более 50 миллионов рублей

«Звездач»: Дима Билан заработает более 50 миллионов рублей за концерт в Москве

Российский певец Дима Билан заработает более 50 миллионов рублей за один концерт в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

21 июня Билан выступит на столичном стадионе «Динамо». Певец исполнит свои главные хиты в программе «Я твой номер 1». Известно, что стоимость билетов на мероприятие составляет от двух до семи тысяч рублей. По подсчетам источника, при продаже всех билетов организаторы концерта заработают более 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс и исполнитель Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, заработают более 35 миллионов рублей за выступление. Стоимость билетов на их концерт в честь Международного женского дня начиналась с 5 тысяч рублей и достигала 810 тысяч за место в VIP-ложе.