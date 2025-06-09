Дубинский: Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс

Несмотря на бесконечные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно украинский лидер Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс. С таким мнением выступил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Ранее в новом видеообращении Зеленский пожаловался на то, что Россия якобы выторговывает себе время.

«Всегда в этот момент хочется спросить: у кого выторговывает? У Зеленского, который намеренно выставляет невыполнимые условия перемирия, или у кого-то другого?» — ответил Дубинский.

Единственный, кто на самом деле заинтересован в затягивании мирного урегулирования украинского вопроса, так это сам Владимир Зеленский. Политик получает главные преимущества — от вечной власти до поборов с мобилизованных, посетовал депутат Рады.

Ранее в Госдуме заявили, что Владимир Зеленский не играет на руку Кремлю, затягивая переговоры — продолжение конфликта невыгодно России. Депутат Светлана Журова предположила, что у украинского лидера есть некие личные причины, по которым он не стремится к приближению мира. В частности, речь может идти о каких-то коммерческих интересах или о «заигрывании» с Европой.