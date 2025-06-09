ВС России уничтожили дроном опытного дроновода ВСУ Егошина из Канады

Российские войска уничтожили высококвалифицированного оператора боевого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Кот Константина Егошина. Об этом сообщил командир подразделения Air Canada 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ Николай Ворошнов в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы потеряли одного из самых эффективных пилотов нашей бригады. Он был не просто специалистом — он был душой нашего дронового подразделения», — написал он.

Ворошнов добавил, что Егошин стоял у истоков создания ударного подразделения операторов беспилотников Air Canada весной 2023 года и возглавлял его с момента основания. Обстоятельства смерти офицер ВСУ не разглашает, однако согласно данным российских военных, он был уничтожен боевым дроном.

Ранее в Поддубном на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области уничтожили группировку ВСУ. Сообщается, что в этот момент ВСУ предпринял попытку вывести из Поддубного 67-ю и 141-ю бригаду.

