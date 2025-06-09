В Поддубном уничтожили группировку ВСУ

В Поддубном на границе ДНР и Днепропетровской области уничтожили группировку ВСУ

В Поддубном на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Был нанесен удар ФАБами. Минимум 30 военнослужащих уничтожен», — заявили в ведомстве. Сообщается, что в этот момент ВСУ предпринял попытку вывести из Поддубного 67-ю и 141-ю бригаду.

В силовых структурах отметили, что уничтоженная часть являлась существенной для ВСУ.

Ранее сообщалось, что крупная группировка Вооруженных сил Украины была заблокирована в селе Комар. Оно также находится на границе ДНР и Днепропетровской области.