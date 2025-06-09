Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 9 июня 2025Бывший СССР

В Поддубном уничтожили группировку ВСУ

В Поддубном на границе ДНР и Днепропетровской области уничтожили группировку ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

В Поддубном на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Был нанесен удар ФАБами. Минимум 30 военнослужащих уничтожен», — заявили в ведомстве. Сообщается, что в этот момент ВСУ предпринял попытку вывести из Поддубного 67-ю и 141-ю бригаду.

В силовых структурах отметили, что уничтоженная часть являлась существенной для ВСУ.

Ранее сообщалось, что крупная группировка Вооруженных сил Украины была заблокирована в селе Комар. Оно также находится на границе ДНР и Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о начале массированного удара по Украине

    В США предрекли Украине новые территориальные потери

    Штурмовик ВС России пережил прямое попадание FPV-дрона

    Бензин в России подорожал из-за китайских машин

    В Поддубном уничтожили группировку ВСУ

    Задержание мэра Красноярска связали со скандалами на асфальтобетонном заводе

    Зеленский заявил о передаче обещанных Украине ракет на Ближний Восток

    Володин объяснил действие контроля за детьми мигрантов при поступлении в школы России

    На 70-м году жизни мужчина открыл для себя удивившую его секс-фантазию

    Орудовавшего в российском регионе в 90-е лесного маньяка обнаружили в составе ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости