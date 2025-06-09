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22:43, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Дуров высказался об ответственности за пользователей Telegram и сравнил себя с Трампом

Дуров отказался взять на себя ответственность за миллиард пользователей Telegram
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался об ответственности за миллиард пользователей мессенджера и сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом.

«Это все равно что заявить Дональду Трампу: вот у вас в Америке живет 350 миллионов человек... И некоторые распространяют детское порно, занимаются наркоторговлей, организованной преступностью. И мы вас за это посадим за решетку!» — заявил бизнесмен.

Дуров назвал подобный подход безумием и отказался взять на себя ответственность за действия каждого пользователя мессенджера.

Ранее сооснователь Telegram заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти. «Среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а я якобы не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Но это нелепо», — сказал он.

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