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21:24, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Дуров прокомментировал обвинения французских властей против него

Сооснователь Telegram Дуров не понимает, в чем его обвиняют во Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так», — заявил Дуров, добавив, что такая трактовка крайне натянута.

Он добавил, что ранее во Франции «преследовали мелкие приложения, сделанные специально для преступников, без банковских счетов, без аудита».

«Telegram — это совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность», — отметил Дуров.

«Среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а я якобы не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Но это нелепо», — указал Дуров.

Ранее сообщалось, что суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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