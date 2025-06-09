Дважды побывавший на СВО россиянин попал в смертельное ДТП

Дважды побывавший на СВО житель Волгоградской области попал в смертельное ДТП

Житель Волгоградской области Василий Кузнецов, дважды побывавший в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, попал в смертельное ДТП на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщил портал V1.ru.

По сведениям российского издания, авария произошла утром 8 июня. Водитель автомобиля Opel на 77-м километре трассы Азов — Александровское — Староминская, на ремонтируемом участке дороги вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Foton. В результате 39-летнего пассажира Opel спасти не удалось, водителя иномарки госпитализировали с различными травмами.

Один из друзей Кузнецова рассказал, что за время участия в боевых действиях мужчина получил контузию, лежал в госпитале. Дома у него остались жена, сын, мать и сестра.

Ранее стало известно, что в Волгограде дети пропавшего бойца спецоперации попросили признать фиктивным его брак.

