ФСБ сорвала контрабанду комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17

ФСБ пресекла подготовку контрабанды, комплектующих к российским вертолетам Ми-8

ФСБ пресекла деятельность группы из шести человек, причастных к подготовке контрабанды за границу комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, в группу входили граждане России, Украины и Ближнего Востока. Их деятельность координировалась зарубежными кураторами. Комплектующие на сумму свыше 400 миллионов рублей закупались через подконтрольные коммерческие структуры у предприятий-изготовителей для последующего вывоза за рубеж, в том числе на Украину.

В ФСБ отметили, что с помощью комплектующих можно восстановить летную годность не менее четырех вертолетов. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала передававшего Киеву данные о Российской армии жителя ЛНР.