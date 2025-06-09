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09:09, 9 июня 2025Силовые структуры

ФСБ задержала передававшего Киеву данные о Российской армии жителя ЛНР

В ЛНР ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины местного жителя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) ФСБ задержала местного жителя, передававшего Киеву данные о Российской армии. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, работавший на спецслужбы Украины мужчина является жителем Сватовского района. Он добровольно помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ), передавая сведения военного характера о местах дислокации подразделений Российской армии.

В ФСБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж».

Ранее сообщалось, что шпионившая за российскими военными гражданка Украины пойдет под суд.

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