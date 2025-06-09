В Грузии заявили об ужесточении правил пребывания иностранцев в стране

Депутат Мдинарадзе: Грузия ужесточит правила пребывания иностранцев в стране

Тбилиси ужесточает правила пребывания иностранцев в стране, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, в Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания — выдворение иностранного гражданина и запрет на въезд на определенный срок.

«В Кодекс об административных правонарушениях также добавляется новый вид административного наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию», — подчеркнул депутат.

По данным Мдинарадзе, вырастут штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. При этом власти упростят процедуру выдворения нелегалов из Грузии.

Ранее в Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих.