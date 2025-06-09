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08:10, 9 июня 2025Россия

Глава Республики Алтай отправил в отставку правительство региона

Глава Республики Алтай подписал указ об отставке правительства региона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Турчак

Андрей Турчак. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства региона. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Подписал указ об отставке правительства Республики Алтай. С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности», — уведомил он.

Как отметил политик. по новым положениям конституции РФ, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Госсобрания.

Турчак также добавил, что представит будущий состав правительства на неделе. Предложенные кандидатуры будут рассмотрены на сессии в Госсобрании 24 июня.

Ранее Андрей Турчак заявил, что власти Республики Алтай планируют перезагрузку сферы туризма. Главными проблемами отрасли политик назвал высокую долю теневого сегмента и дефицит квалифицированных кадров.

В конце прошлого года Андрей Турчак во время съезда партии «Единая Россия» попросил не продлевать его членство в Генсовете политобъединения.

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