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12:23, 9 июня 2025Россия

Хинштейн подтвердил удар ВСУ по досуговому центру в курском приграничье

Врио губернатора Хинштейн сообщил о смерти мужчины при ударе ВСУ по ДК
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно нанесли удар по культурно-досуговому центру в курском приграничье. Факт обстрела подтвердил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чиновник сообщил, что под удар ВСУ попал ДК имени Гранина в Рыльском районе. Ранения получили шесть человек. Также Хинштейн рассказал о смерти одного из пострадавших.

Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь. Еще пять человек пострадали. У трех мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия

Александр Хинштейн

По информации СМИ, удар мог быть нанесен четырьмя ракетами типа HIMARS.

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