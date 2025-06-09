Хинштейн подтвердил удар ВСУ по досуговому центру в курском приграничье

Врио губернатора Хинштейн сообщил о смерти мужчины при ударе ВСУ по ДК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно нанесли удар по культурно-досуговому центру в курском приграничье. Факт обстрела подтвердил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Чиновник сообщил, что под удар ВСУ попал ДК имени Гранина в Рыльском районе. Ранения получили шесть человек. Также Хинштейн рассказал о смерти одного из пострадавших.

Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь. Еще пять человек пострадали. У трех мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия Александр Хинштейн

По информации СМИ, удар мог быть нанесен четырьмя ракетами типа HIMARS.