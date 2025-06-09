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11:52, 9 июня 2025Россия

ВСУ ударили ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру в российском приграничье

Mash: ВСУ ударили ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру в Рыльске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили четырьмя ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльске Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям российского издания, в результате атаки в приграничье не удалось спасти одного человека. Еще трое граждан получили травмы.

Предположительно, удар был произведен около 11:00 в понедельник, 9 июня. Власти Курской области пока ситуацию не комментировали.

После прилета ракет в музее Гранина, который является частью центра, возник пожар. Всех пострадавших передали медикам.

ЖЗЛ
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