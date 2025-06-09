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10:29, 9 июня 2025Мир

Израиль обвинил Грету Тунберг в оказании помощи ХАМАС

Советник Гендельман: Тунберг оказала помощь ХАМАС, пытаясь прорвать блокаду
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Israel Foreign Ministry / Reuters

Экоактивистка Грета Тунберг оказала помощь палестинскому радикальному движению ХАМАС, так как попытка приплыть в сектор Газа говорит о желании прорвать блокаду. Об этом написал советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Государство Израиль рассматривает любые попытки нарушить действующую морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие террористической деятельности организации ХАМАС», — отметил советник главы правительства.

Гендельман подчеркнул, что Израиль будет и далее пресекать любые попытки попасть в Газу по морю и суше.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал шведскую экоактивистку Грету Тунберг и задержанных с ней на судне соратников смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он назвал это решение борьбой с антисемитскими взглядами членов судна.

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