Израиль обвинил Грету Тунберг в оказании помощи ХАМАС

Советник Гендельман: Тунберг оказала помощь ХАМАС, пытаясь прорвать блокаду

Экоактивистка Грета Тунберг оказала помощь палестинскому радикальному движению ХАМАС, так как попытка приплыть в сектор Газа говорит о желании прорвать блокаду. Об этом написал советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Государство Израиль рассматривает любые попытки нарушить действующую морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие террористической деятельности организации ХАМАС», — отметил советник главы правительства.

Гендельман подчеркнул, что Израиль будет и далее пресекать любые попытки попасть в Газу по морю и суше.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал шведскую экоактивистку Грету Тунберг и задержанных с ней на судне соратников смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он назвал это решение борьбой с антисемитскими взглядами членов судна.