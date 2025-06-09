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10:12, 9 июня 2025Мир

Тунберг обяжут смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль

Кац обязал Тунберг смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Israel Foreign Ministry via X / Handout / Reuters

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал шведскую экоактивистку Грету Тунберг и задержанных с ней на судне соратников смотреть кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я поручил армии Израиля показать пассажирам флотилии кадры зверств резни 7 октября, когда они прибудут в порт Ашдода (...) Антисемитка Грета и ее друзья из числа тех, кто поддерживает ХАМАС, должны увидеть, какую именно террористическую организацию они прибыли поддержать и на кого они работают», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлин» с Тунберг на борту. По словам команды корабля, они называют себя «флотилией свободы», которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией.

Помимо самой Тунберг ЦАХАЛ задержал на корабле порядка десяти пропалестинских активистов, включая ирландского актера Лиама Каннингема. Многим он известен по роли в сериале «Игра престолов», где он сыграл Давоса Сиворта — рыцаря, а ранее контрабандиста, перевозившего нелегально по морю грузы, за что позже тот был наказан.

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