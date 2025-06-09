Израильские военные перехватили судно с Гретой Тунберг

Al Jazeera: ЦАХАЛ перехватила судно с Гретой Тунберг на борту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлин» со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, израильские военные перехватили судно в нейтральных водах. Перед этим пассажирам приказали отключить телефоны, после чего связь с ними пропала.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило перехват судна и сообщило, что оно перенаправлено в порт города Ашдод. Также дипломатическое ведомство обвинило пассажиров «Мадлин» в попытке «устроить медиа-провокацию».

Ранее сообщалось, что на судне «Мадлин» была объявлена тревога. Находящиеся на борту активисты отмечали, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.