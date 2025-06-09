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05:21, 9 июня 2025Мир

Израильские военные перехватили судно с Гретой Тунберг

Al Jazeera: ЦАХАЛ перехватила судно с Гретой Тунберг на борту
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлин» со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, израильские военные перехватили судно в нейтральных водах. Перед этим пассажирам приказали отключить телефоны, после чего связь с ними пропала.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило перехват судна и сообщило, что оно перенаправлено в порт города Ашдод. Также дипломатическое ведомство обвинило пассажиров «Мадлин» в попытке «устроить медиа-провокацию».

Ранее сообщалось, что на судне «Мадлин» была объявлена тревога. Находящиеся на борту активисты отмечали, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.

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