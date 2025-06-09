На везущем Грету Тунберг в сектор Газа судне объявили тревогу

Reuters: Тревогу объявили на идущем к сектору Газа судне с активисткой Тунберг

Тревогу объявили на идущем к сектору Газа судне со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в Израиле ее обещали не пустить в палестинский регион. На корабле также находятся около десяти пропалестинских активистов, включая Лиама Каннингема, который известен по роли в сериале «Игра престолов».

По данным агентства, сами активисты отмечали, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Израильская гостелерадиокомпания Kan заметила, что судно, которое относится к проекту «Флотилия свободы», приблизится к берегам палестинского анклава уже в понедельник, 9 июня.