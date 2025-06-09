Посол Бродский: Израиль передал Украине системы ПВО Patriot

Израильский посол в Киеве Михаил Бродский объявил о передаче Украине старых американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые находились на вооружении у Тель-Авива в 1990-х годах и сбивали «подарки Хусейна».

Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так Михаил Бродский посол Израиля на Украине

На данный момент комплексы находятся на украинской территории. При этом когда конкретно произошла передача вооружения, не уточняется.

«Подарками Хусейна» называли иракские ракеты советского происхождения «Аль-Хусейн», которые Ирак запускал по Израилю в 1991 году на фоне войны в заливе, как считается, по приказу бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, чтобы втянуть израильскую сторону в войну

Фото: IDF / Handout / Reuters

Вероятно, это была первая поставка оружия Киеву Тель-Авивом

На это обратило внимание издание Daily Storm. При этом журналисты указали, что это не первое сообщение, связанное с возможной поставкой израильского оружия Украине. Так, летом прошлого года британская газета Financial Times писала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми комплексов Patriot. В апреле власти Израиля заявили, что начнут вывод из эксплуатации восьми систем ПВО, которым более 30 лет. Их планировали заменить на более совершенные системы.

В начале текущего года украинский посол Евгений Корнийчук после встречи с замглавы израильского МИД Шаррен Хаскель заявил, что Израиль предложил передать Киеву российское оружие, захваченное ЦАХАЛ в Ливане «или где-либо еще у врагов Израиля». Однако позже МИД Израиля опроверг эти утверждения.

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В России пообещали зеркальный ответ

В случае, если данные о передаче американских систем ПВО Киеву — правда, Москва может дать зеркальный ответ, передав вооружение «некоторым странам». Об этом высказался зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что оружие, поставленное на Украину с 2022 года, оказалось в руках противников Израиля. Таким образом подобные действия только усугубляют непростое положение на Ближнем Востоке, подчеркнул Чепа.

Сенатор Михаил Джабаров же указал, что эту информацию еще предстоит проверить, назвав Бродского «абсолютно ангажированным человеком». «Он сделает так, как удобно Украине. Я думаю, если МИД наш запросит израильского посла в России, может получит ответ. Или вообще напрямую запросит МИД Израиля», — порассуждал он.