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18:19, 9 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России пригрозили Израилю вооружением «некоторых стран» за поставки ПВО Украине

Депутат Чепа: Россия может зеркально ответить Израилю на поставки ПВО Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Если Израиль действительно передал системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине, то это дает России право также передать вооружения «некоторым другим странам», считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее израильский посол на Украине Михаил Бродский подтвердил передачу американских ПВО Patriot Украине. Он пояснил, что переданные системы состояли на вооружении Израиля еще в 90-х годах.

Это не улучшает отношения, естественно, между Россией и Израилем, и это дает нам возможности, в случае, если это подтверждается, ввести себя в качестве поставок вооружений некоторым другим странам в соответствии с этим решением Израиля

Алексей Чепадепутат Госдумы

Он напомнил Израилю, что оружие, которое было поставлено с 2022 года на Украину, оказалось в руках противников Израиля. По его мнению, Израиль уже пожинает плоды тех поставок, поэтому аналогичные действия только усугубляют непростое положение на Ближнем Востоке.

Сенатор Михаил Джабаров, со своей стороны, заключил, что информацию о передаче Украине систем Patriot еще нужно проверять.

«Понятно, что израильский посол на Украине — абсолютно ангажированный человек. Он сделает так, как удобно Украине. Я думаю, если МИД наш запросит израильского посла в России, может получит ответ. Или вообще напрямую запросит МИД Израиля», — считает сенатор.

В прошлом году постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил о том, что возможная поставка Израилем систем Patriot на Украину будет иметь последствия.

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