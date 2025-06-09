Кремль объяснил продвижение ВС России в Днепропетровской области

Песков: Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области идет в целях буферной зоны

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области идет в целях создания буферной зоны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В том числе, безусловно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков переадресовал все вопросы непосредственно о ходе боевых действий в Министерство обороны России.

Ранее появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военнослужащими ВС России. На записи видно, как несколько военных пересекают границу и движутся вперед.