Кремль объяснил продвижение ВС России в Днепропетровской области

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области идет в целях создания буферной зоны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В том числе, безусловно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
При этом Песков переадресовал все вопросы непосредственно о ходе боевых действий в Министерство обороны России.
Ранее появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военнослужащими ВС России. На записи видно, как несколько военных пересекают границу и движутся вперед.