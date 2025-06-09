Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 9 июня 2025Бывший СССР

Кремль объяснил продвижение ВС России в Днепропетровской области

Песков: Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области идет в целях буферной зоны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области идет в целях создания буферной зоны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В том числе, безусловно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков переадресовал все вопросы непосредственно о ходе боевых действий в Министерство обороны России.

Ранее появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военнослужащими ВС России. На записи видно, как несколько военных пересекают границу и движутся вперед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на несостоявшийся обмен пленными

    Все пассажиры упавшего в США самолета выжили

    В России дети мигрантов жестоко избили пенсионера

    Отец Маска ушел от ответа на вопрос о встрече с Путиным

    На Мосбирже заметили аномалию с долларом

    Кремль объяснил продвижение ВС России в Днепропетровской области

    Российским военным отправили новые пулеметы РПЛ-20

    В Европе признали свою слабость в сравнении с Россией

    В Кремле ответили на вопрос о дальнейших контактах с Украиной

    В Кремле раскрыли подробности о планах на использование ракет разной дальности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости