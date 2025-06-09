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19:40, 9 июня 2025Забота о себе

Любителей отдыха на пляже предупредили о проблемах с психикой

Психолог Браво: Отдых на пляже не дает мозгу расслабиться
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Психолог Мари Кармен Браво предупредила, что любители отдыха на пляже могут столкнуться с психическими проблемами. Альтернативу она предложила в беседе с изданием Vanitatis.

Как пояснила Браво, отпуск на море нельзя считать полноценным отдыхом. Дело в том, что головному мозгу для восстановления необходимо расслабиться, уточнила она. Однако на пляжах, по словам специалистки, невозможно это сделать из-за музыки, шума и большого количества баров.

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Таким образом, пребывание на пляже можно рассматривать в качестве продолжения городского ритма жизни. Все эти раздражители не дают головному мозгу отстраниться от повседневной суеты, а вместо этого на протяжении долгого времени держат его в напряжении, поэтому лучше выбрать для отдыха деревню или горы, заключила Браво.

Ранее психолог Мария Игнатьева рассказала о бесполезных методах борьбы со стрессом. По ее словам, покупки действительно повышают дофамин, но этот эффект является временным.

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