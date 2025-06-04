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14:35, 4 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам перечислили бесполезные методы борьбы со стрессом

Психолог Игнатьева: Импульсивный шопинг не поможет справиться со стрессом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева заявила, что некоторые популярные методы борьбы со стрессом, включая импульсивный шопинг, не помогут справиться с ним. Их специалистка перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«"Терапия покупками" действительно вызывает всплеск дофамина, но носит очень кратковременный эффект, так как не решает глубинную проблему, ставшую причиной стресса. Более того, необдуманные траты могут создать дополнительные финансовые трудности, усугубляя первоначальное беспокойство», — предупредила Игнатьева.

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Еще одним бесполезным методом борьбы со стрессом она назвала злоупотребление высококалорийными продуктами: чипсами, сладостями, фастфудом. По словам психолога, систематическое заедание проблем формирует нездоровую связь между эмоциями и питанием, что может привести к расстройствам пищевого поведения и проблемам со здоровьем.

Не поможет справиться со стрессом и алкоголь, заверила Игнатьева.

Алкоголь временно замедляет нервную систему, создавая иллюзию беззаботности, однако это крайне недолговечное решение. Наутро проблемы вернутся, усугубленные физическим дискомфортом и потенциальными последствиями необдуманных решений, принятых в измененном состоянии сознания

Мария Игнатьева психотерапевт, психолог

Наконец, психолог посоветовала не использовать спорт как форму самонаказания или бегства от реальности. Она также призвала россиян перестать жалеть себя и драматизировать.

Ранее кандидат психологических наук Федор Осипов рассказал о признаках клинической депрессии. По его словам, указывать на проблемы с психикой могут упадок сил, полная отстраненность от жизни и смена настроения.

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