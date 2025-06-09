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07:01, 9 июня 2025Мир

Маск впервые с начала конфликта выразил согласие с Трампом

Маск в соцсетях поддержал призыв Трампа к губернатору Калифорнии извиниться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск впервые с начала конфликта выразил согласие с главой США Дональдом Трампом. Бизнесмен поддержал призыв политика к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться.

Ранее Трамп в соцсетях призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы. В частности, из-за продолжающихся протестов.

Маск в ответ опубликовал скриншот этого поста, не сопроводив его комментариями.

До этого предприниматель также сделал репост скриншота другого сообщения Трампа, в котором тот заявил, что поручил силовым органам восстановить правопорядок в Лос-Анджелесе.

Ранее Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания. По его словам, «сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной».

Перепалка между Трампом и Маском произошла в соцсетях на днях. Предприниматель раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

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