Маск оценил свои недавние высказывания в адрес Трампа

Маск с иронией оценил свои последние высказывания в адрес Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания. По его словам, никто так не портит ему репутацию, как он сам.

«Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной», — указал он.

Позже Илон Маск впервые после публичного конфликта в главой США Дональдом Трампом выразил солидарность с ним, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии.

Публичный конфликт между Трампом и Маском произошел ранее в июне. Предприниматель раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

Ранее отец миллиардера Эррол Маск заявил, что работа в Белом доме довела его сына до сильного стресса, который не прекращался в течение пяти месяцев.