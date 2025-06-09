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06:33, 9 июня 2025Мир

Маск оценил свои недавние высказывания в адрес Трампа

Маск с иронией оценил свои последние высказывания в адрес Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск с иронией оценил свои недавние высказывания. По его словам, никто так не портит ему репутацию, как он сам.

«Возмутительно, сколько очерняющих меня заявлений было сделано, особенно мной», — указал он.

Позже Илон Маск впервые после публичного конфликта в главой США Дональдом Трампом выразил солидарность с ним, сделав репосты его сообщений на тему протестов в Калифорнии.

Публичный конфликт между Трампом и Маском произошел ранее в июне. Предприниматель раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

Ранее отец миллиардера Эррол Маск заявил, что работа в Белом доме довела его сына до сильного стресса, который не прекращался в течение пяти месяцев.

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