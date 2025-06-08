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18:15, 8 июня 2025Мир

Отец Маска оправдал сына за ссору с Трампом

Отец Маска: Работа в Белом доме вызвала у Илона беспрерывный стресс
Александра Качан (Редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что работа в Белом доме довела его сына до сильного стресса, который не прекращался в течение пяти месяцев. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам Маска-старшего, его сын совершил ошибку, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Однако напряжение между лидером страны и бизнесменом можно объяснить общим стрессом во время и после президентской гонки.

«Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены», — заявил Маск. Он подчеркнул, что ссору в такой ситуации можно было ожидать, но она скоро закончится.

Отец миллиардера добавил, что в конфликте победит Трамп, так как именно он является президентом. По его словам, Маск-младший хочет придерживаться своих принципов и не поддерживает неэффективные идеи демократов, в то время как Трамп делает все, чтобы получить голоса избирателей.

Конфликт между Трампом и Маском произошел ранее в июне. Основатель Tesla раскритиковал законопроект президента о сокращении федеральных расходов. Через несколько дней Трамп обрушился на Маска с ответной критикой, заявив, что разочаровался в нем.

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