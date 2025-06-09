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07:29, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Маск забеспокоился из-за одного фото из Лос-Анджелеса

Маск забеспокоился из-за фото протестующего в Лос-Анджелесе с флагом Мексики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск забеспокоился из-за одного фото, сделанного во время протестов в Лос-Анджелесе. На своей странице в социальной сети X бизнесмен опубликовал снимок протестующего с флагом Мексики и прокомментировал его.

«Это ненормально», — написал Маск.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министрам внутренней безопасности и обороны, а также генпрокурору Пэм Бонди принять все необходимые меры «для освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов» и положить конец беспорядкам.

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