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18:39, 9 июня 2025Мир

Мединский увидел в глазах украинских переговорщиков одно желание

Мединский: В глазах украинских переговорщиков чувствовалось нежелание воевать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

В глазах участников украинской делегации в ходе переговоров с Россией в Стамбуле, особенно среди военных, чувствовалось нежелание воевать. Об этом в эфире RT заявил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

«Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Всё-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», — сказал он.

По словам Мединского, при взгляде на украинских военных, сидевших напротив него во время переговоров, у него возникало ощущение, что они «ничем не отличаются от русских».

Ранее глава российской делегации заявил, что если бы Киев принимал решения сам, то мирный договор с Россией был бы подписан еще в феврале 2022 года.

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