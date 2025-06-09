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20:05, 9 июня 2025Экономика

Мощная буря обрушилась на европейскую столицу

B1: На румынский Бухарест обрушился мощный шторм, затоплены улицы и дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Radu Sigheti / Reuters

На румынский Бухарест обрушился мощный шторм, из-за которого затопило улицы и дома, а также произошли несколько чрезвычайных происшествий (ЧП). О стихийном бедствии в европейской столице пишет «Газета.ru» со ссылкой на местный телеканал B1.

На фоне экстремальных погодных явлений уже произошли как минимум 58 ЧП — в городе затоплены улицы, дома и подвалы, деревья повалились на автомобили и проезжую часть. «Чрезвычайные бригады устраняли последствия стихии на ряде центральных улиц», — уточняется в сообщении.

Сейчас в Бухаресте объявлен оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 60-70 километров в час.

Ранее жителей Москвы и области предупредили об опасных погодных явлениях, которые обрушатся на регион до 21 часа в понедельник, 9 июня. Местами ожидаются грозы с мощными ливнями, градом и сильным ветром — его порывы будут достигать 25 метров в секунду.

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