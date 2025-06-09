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19:23, 9 июня 2025Путешествия

Мужчина отправился в отпуск за просветлением и не выжил во время шаманского ритуала

The Daily Beast: Турист не выжил во время шаманского ритуала в Перу
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Американский турист отправился в Перу за просветлением и не выжил во время отпуска. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

41-летний Аарон Уэйн Кастранова из штата Алабама остановился в хостеле в общине Санта-Мария-де-Охеда. Там он стал участником шаманского ритуала и употребил наркотический напиток аяуаска.

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В результате у мужчины произошел срыв, и он не выжил из-за полиорганной недостаточности. Позже выяснилось, что перед употреблением галлюциногенного вещества американец пил антибиотики, что и вызвало такую реакцию.

Ранее в Марокко турист под наркотиками ампутировал себе часть тела. После этого мужчине пришлось еще и заплатить штраф.

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