Мужчина отправился в отпуск за просветлением и не выжил во время шаманского ритуала

The Daily Beast: Турист не выжил во время шаманского ритуала в Перу

Американский турист отправился в Перу за просветлением и не выжил во время отпуска. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

41-летний Аарон Уэйн Кастранова из штата Алабама остановился в хостеле в общине Санта-Мария-де-Охеда. Там он стал участником шаманского ритуала и употребил наркотический напиток аяуаска.

В результате у мужчины произошел срыв, и он не выжил из-за полиорганной недостаточности. Позже выяснилось, что перед употреблением галлюциногенного вещества американец пил антибиотики, что и вызвало такую реакцию.

Ранее в Марокко турист под наркотиками ампутировал себе часть тела. После этого мужчине пришлось еще и заплатить штраф.