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19:21, 3 июня 2025Путешествия

Турист под наркотиками ампутировал себе половой орган и нарвался на штраф в Марокко

Алина Черненко

Фото: Nacho Doce / Reuters

Немецкий турист в состоянии наркотического опьянения ампутировал себе часть полового органа и нарвался на штраф в Марокко. Подробности истории раскрыл портал Yabiladi.com.

Уточняется, что суд в городе Таргист в провинции Эль-Хосейма обвинил европейца в употреблении запрещенных веществ и подаче ложного заявления о преступлении. Немца приговорили к шести месяцам условного тюремного заключения. Кроме того, его оштрафовали на 2 тысячи дирхамов (около 17,2 тысячи рублей).

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Резонансный инцидент произошел в коммуне Абдельгая Сахель. Сотрудникам Королевской жандармерии поступило сообщение о том, что местные жители якобы напали на туриста и частично ампутировали ему гениталии. Подозреваемых арестовали и поместили под стражу.

Однако в ходе расследования выяснилось, что эти люди были невиновны. Оказалось, что мужчина произвел самоампутацию, когда употреблял наркотики со своим марокканским другом. В суде турист отрицал причастность спутника и других лиц к произошедшему.

В 2024 году сообщалось, что мужчина заметил пятно у основания пениса, а всего через несколько месяцев после его появления лишился полового органа. Через пять лет после завершения лечения медики планируют сделать пациенту операцию, после которой он сможет иметь детей.

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