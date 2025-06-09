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07:45, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина решил сделать своей девушке приятный сюрприз и попал в больницу

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit под ником RickyRapidRope поделился историей, как хотел сделать своей девушке приятный сюрприз и принести ей завтрак в постель. Мужчина признался, что в итоге из-за этого он попал в больницу.

По словам автора поста, на выходных он решил порадовать свою девушку и приготовил для нее блины, омлет и кофе, и даже подогрел тарелки, как в одном из видео шеф-повара Гордона Рамзи. После того, как завтрак был готов, он решил отнести его на подносе. Для этого нужно было подняться по лестнице в спальню. Однако на третьей ступеньке он случайно наступил на резиновую мышку — игрушку их кота, которую не заметил.

«Я наступаю на нее. Мгновенно теряю равновесие. Поднос взлетает. Еда летит в воздухе. Я падаю вниз, как мешок с мокрым бельем. Блины летят. Кофе выплеснулся на стену. Я ударяюсь об основание лестницы», — вспомнил рассказчик. Автор добавил, что после падения он обратился в больницу с сильной болью в руке. Рентген показал, что мужчина сломал запястье.

В комментариях пользователи посочувствовали ему и в шутку отметили, что добрые дела часто бывают наказуемы. «Мне жаль, что это произошло с тобой, но падение с лестницы и перелом — это, к сожалению, очень частое явление», — отметил один из них.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как порвала с бойфрендом после того, как он предложил ей воплотить в жизнь его сексуальную фантазию. По словам рассказчицы, она испытала сильное отвращение и отторжение из-за слов молодого человека.

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