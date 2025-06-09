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16:55, 9 июня 2025Силовые структуры

На месте обстрела культурного центра в приграничном районе России нашли фрагменты HIMARS

СК возбудил дело о теракте после обстрела ракетами досугового центра под Курском
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Описана обстановка в Рыльске после удара ВСУ ракетами HIMARS

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Под Курском после обстрела культурно-досугового центра в Рыльском районе следователи нашли фрагменты HIMARS. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, 9 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи реактивной системы залпового огня целенаправленно обстреляли культурно-досуговый центр имени Гранина, расположенный в селе Пригородняя Слободка. В результате атаки пятеро сотрудников центра получили ранения, а один — не выжил. Здание центра полностью разрушено.

По словам официального представителя СК, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня «М 142 HIMARS». Следователи назначили взрывотехническую судебную экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее сообщалось, что в Рыльске ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре имени Гранина после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами HIMARS.

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