Описана обстановка в Рыльске после удара ВСУ ракетами HIMARS

В Рыльске ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре после удара ВСУ

В Рыльске ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре имени Гранина после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами HIMARS. Обстановку в российском городе описал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, возгорание тушили как пожарные расчеты МЧС, так и добровольцы подразделения «Барс-Курск», а также волонтеры АНО «Патриот».

«Оперативно открытое горение было локализовано и ликвидировано», — написал Хинштейн, уточнив, что на данном этапе ведется пролив конструкций.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили четырьмя ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру. Предварительно, пострадали три человека, еще одного не удалось спасти.