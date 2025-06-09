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13:50, 9 июня 2025Россия

Описана обстановка в Рыльске после удара ВСУ ракетами HIMARS

В Рыльске ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре после удара ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Рыльске ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре имени Гранина после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами HIMARS. Обстановку в российском городе описал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, возгорание тушили как пожарные расчеты МЧС, так и добровольцы подразделения «Барс-Курск», а также волонтеры АНО «Патриот».

«Оперативно открытое горение было локализовано и ликвидировано», — написал Хинштейн, уточнив, что на данном этапе ведется пролив конструкций.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили четырьмя ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру. Предварительно, пострадали три человека, еще одного не удалось спасти.

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