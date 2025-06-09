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15:20, 9 июня 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности обмена военнопленными

Омбудсмен Украины Лубинец рассказал о возвращении пленных в возрасте до 25 лет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Омбудсман Лубінець Дмитро»

Россия вернула Украине военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возрасте до 25 лет в рамках обмена военнопленными днем 9 июня. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

«Подавляющее большинство из возвращенных находились в неволе с 2022 года», — рассказал украинский омбудсмен.

Лубинец рассказал о возвращении бойцов ВСУ преимущественно 2000 года рождения в рамках договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня. Он сообщил о возвращении бойцов ВСУ и Национальной гвардии Украины, включая взятых в плен в ходе боев на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил состоявшийся первый этап обмена военнопленными с Россией. По его словам, процесс обмена достаточно сложен, поэтому переговоры продолжаются каждый день.

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