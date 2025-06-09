Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией

Зеленский сообщил о завершении первого этапа обмена военнопленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил состоявшийся первый этап обмена военнопленными с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни», — заявил он.

Зеленский также рассказал, что среди возвращаемых сейчас раненые, тяжелораненые и те, кто младше 25 лет. По его словам, процесс обмена достаточно сложен, поэтому переговоры продолжаются каждый день.

Ранее Украина отложила на неопределённый срок обмен военнопленными и телами погибших солдат и офицеров. Киевская делегация не прибыла к месту на границе, куда были доставлены рефрижераторы с телами украинских военнослужащих.