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14:59, 9 июня 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен военнопленными с Россией

Зеленский сообщил о завершении первого этапа обмена военнопленными с Россией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил состоявшийся первый этап обмена военнопленными с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни», — заявил он.

Зеленский также рассказал, что среди возвращаемых сейчас раненые, тяжелораненые и те, кто младше 25 лет. По его словам, процесс обмена достаточно сложен, поэтому переговоры продолжаются каждый день.

Ранее Украина отложила на неопределённый срок обмен военнопленными и телами погибших солдат и офицеров. Киевская делегация не прибыла к месту на границе, куда были доставлены рефрижераторы с телами украинских военнослужащих.

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