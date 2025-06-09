Нелегально прибывший в Россию по морю кот-турок станет россиянином

Кот-нелегал из Стамбула, приплывший в контейнере в Россию, станет россиянином

Кот Бурак, нелегально прибывший из Стамбула по морю, останется в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу транспортной компании FESCO сообщает РИА Новости.

Кот-нелегал, который тайно приплыл на российском судне из Турции в Новороссийск и был спасен моряками FESCO, станет россиянином, а зоозащитники устроят отбор его будущих хозяев. «Он остается на территории России, прошел все необходимые процедуры… И теперь его можно отдавать новым владельцам. Их еще надо будет найти, потому что желающих очень много… Поэтому мы обратились к зооволонтерам, чтобы они с учетом своего опыта осуществили отбор наиболее ответственных людей, у которых есть опыт содержания таких животных», — сообщили сотрудники FESCO.

Бурака передадут волонтерам в порту Новороссийска во вторник, 10 июня. После трех месяцев жизни в порту ему потребуются медицинский осмотр и передержка у временных хозяев. Кот-турок находился в порту Новороссийска с 11 марта. Он случайно залез в грузовой контейнер и доехал туда из Стамбула. Сотрудники FESCO опасались, что из-за отсутствия документов кота могут депортировать в Турцию.

Ранее сообщалось, что сотрудникам FESCO наконец удалось организовать ветеринарный осмотр для Бурака. Врач осмотрел кота и назначил необходимую вакцинацию. По информации транспортной компании, все процедуры для животного оплачиваются за их счет.