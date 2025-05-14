Нелегально прибывший в Россию два месяца назад кот-турок прошел осмотр ветеринара

Кота-нелегала из Стамбула, приплывшего в контейнере в Россию, осмотрел ветеринар

Приплывший из Турции в Россию в грузовом контейнере кот-нелегал прошел осмотр ветеринара и готовится к двухэтапной вакцинации. Об этом сообщает «Кубань 24».

Кот-турок из Стамбула, которому моряки дали кличку Бурак, уже два месяца прожил в порту Новороссийска, куда он прибыл 11 марта на корабле компании FESCO. По словам сотрудников FESCO, кота многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения таможенной службы. Отправиться назад в Турцию животное тоже не может, поскольку у него нет никаких документов и его никто не задекларировал. Сейчас кот находится на попечении сотрудников компании на территории порта.

Теперь сотрудникам FESCO наконец удалось организовать ветеринарный осмотр для Бурака. Врач осмотрел кота и назначил необходимую вакцинацию. По информации транспортной компании, все процедуры для животного организуются и оплачиваются за их счет.

«Планируется, что вакцинация завершится до конца мая, после чего профильные госорганы подготовят Бураку документы и можно будет предпринимать дальнейшие шаги для его передачи новым заботливым владельцам. Надеемся на скорое и благополучное разрешение ситуации», — сообщили представители Fesco.

Ранее стало известно, что в порту Бурак обзавелся предметами интерьера: лежанкой, когтеточкой и клеткой. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку.

