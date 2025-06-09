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17:39, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Охотника за антиквариатом приговорили к тюремному сроку за финансирование терроризма

Телезвезду Одзири приговорили к 2,5 годам тюрьмы за финансирование терроризма
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Metro

Эксперту по антиквариату, звезде телешоу «Охотник за аукционами» (Bargain Hunt) на канале «Би-би-си» Очуко Одзири вынесли обвинительный приговор по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает издание Metro.

Телезвезду приговорили к 2,5 года тюремного заключения за продажу произведений искусства стоимостью около 140 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей) Назему Ахмаду. Отмечается, что Ахмад был включен в санкционные списки Великобритании и США как крупный финансист ливанского шиитского движения «Хезболла», признанного в Великобритании террористической организацией.

Издание подчеркивает, что это первый случай применения статьи британского антитеррористического закона 2000 года. Согласно ему, если человек знает или подозревает, что его деловой партнер участвует в финансировании запрещенной группы, но не сообщает об этом в полицию, он совершает преступление.

Ранее сообщалось, что Одзири признал вину по делу о финансировании терроризма. Ему предъявлено восемь обвинений в несообщении о подозрительной деятельности в рамках бизнеса.

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