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13:57, 9 июня 2025Мир

Отец Маска двумя словами описал восприятие России в прессе США

Отец Маска: Восприятие России в американских СМИ — полная чушь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что его отговаривали от поездки в Россию, а восприятие страны в американских СМИ не соответствует действительности и является «полной чушью». Его слова передает РИА Новости.

Маск сообщил, что в Европе его и его дочь пытались отговорить от поездки в Москву. От путешествия советовали воздержаться даже сыновья Эррола Маска. По его словам, Россия в прессе США преподносится как «очень плохое место, где жуткие люди», недоброжелательно относящиеся к иностранным гостям. В связи с этим он призвал «положить конец бреду» о России, распространяемому в СМИ

«Полная чушь», — отметил отец миллиардера.

Ранее Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком.

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